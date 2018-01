Hamilton garante a vitória do Pistons A menos de um segundo para o encerramento da partida, Richard Hamilton acertou o arremesso de quase seis metros de distância que deu a vitória ao Detroit Pistons sobre o Seattle SuperSonics, por 98 a 96, na rodada da noite de sexta-feira da NBA. Com o resultado, o Pistons evitou a segunda derrota consecutiva na atual temporada. Na noite de quarta-feira o time perdeu para o Denver Nuggets. Outros resultados Atlanta Hawks 93 Sacramento Kings 103; New York Knicks 101 Chicago Bulls 108; Boston Celtics 99 Indiana Pacers 98; Philadelphia Sixers 119 Washington Wizards 113; Dallas Mavericks 90 Charlotte Bobcats 76; Houston Rockets 89 Denver Nuggets 78; Phoenix Suns 123 Orlando Magic 118; Utah Jazz 105 Los Angeles Clippers 103; Golden State Warriors 94 Los Angeles Lakers 106.