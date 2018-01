Hamilton lidera Pistons na 50ª vitória da temporada regular O ala-armador Richard Hamilton liderou o ataque do Detroit Pistons, que venceu o Charlotte Bobcats por 94 a 78, para se tornar a primeira equipe a chegar a 50 Vitórias. Hamilton encestou 24 pontos e foi o cestinha de Detroit, que se recuperou de uma derrota e não permitiu sofrer duas derrotas seguidas, pela segunda vez na temporada. O time continua com a melhor campanha da liga (50-12) e é o primeiro na Divisão Central. O ala Tayshaun Prince anotou 23 pontos para o Pistons, enquanto que o reserva Tony Delk aportou 11 pontos. O pivô Ben Wallace conseguiu 15 rebotes e o armador hauncey Billups aportou 10 assistências com o reserva Antonio McDyess, que também pegou 11 rebotes. O Bobcats (18-46) teve no ala-armador novato Raymond Felton seu cestinha com 18 pontos, enquanto que o reserva Melvin Ely aportou 15 pontos e o ala Jumaine Jones alcançou 13 pontos. O Bobcats teve interrompida uma seqüência de dois triunfos consecutivos e é o último colocado da Divisão Sudeste.