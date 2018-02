Hamilton lidera sexta vitória seguida dos Pistons

O ala-armador Richard Hamilton marcou 22 pontos e levou o Detroit Pistons a uma vitória por 101 a 83 sobre o New Jersey Nets. Com a vitória, o Pistons (21-7) se mantém como líder da Divisão Central. O armador Chauncey Billups somou 17 pontos e 10 assistências. O time ganhou 13 dos últimos 15 jogos. O ala-armador Vince Carter liderou o Nets, com 21 pontos. O armador Jason Kidd deu 13 assistências e chegou a 8.972 na carreira, subindo para o sexto lugar na lista de todos os tempos. Butler volta e faz 25 pontos na vitória do Wizards O ala Caron Butler retornou às quadras após um afastamento por dor nos tornozelos e marcou 25 pontos para o Washington Wizards, que venceu por 108 a 104 o Charlotte Bobcats. Os Wizards (14-13), que vinha de três derrotas seguidas, está no terceiro lugar da Divisão Sudeste. O ala Antawn Jamison liderou o ataque, com 26 pontos e 14 rebotes. O ala Gerald Wallace, com 32 pontos, liderou o Bobcats (10-16) que tem duas derrotas seguidas.