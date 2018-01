Harden brilha mais uma vez e Rockets fatura 9ª vitória seguida na NBA

Cada vez mais embalado na temporada regular da NBA, o Houston Rockets venceu mais uma na noite desta sexta-feira, com brilho do trio formado por James Harden, Eric Gordon e Trevor Ariza. Com um "triple-double", Harden foi quem mais se destacou no triunfo sobre o New Orleans Pelicans por 122 a 100, diante da torcida.

Harden anotou 29 pontos, 13 assistências e 11 rebotes, cravando seu sexto "triple-double" da temporada e o 15º da carreira. Com este número, supera Hakeem Olajuwon e se torna o recordista no quesito de dois dígitos em três estatísticas na história da franquia - Olajuwon soma 14.

O time da casa também brilhou nos números como conjunto ao bater o recorde de tentativas de três pontos convertidas numa mesma partida. Foram 24 bolas na cesta em 61 tentativas. Ryan Anderson anotou a 24ª quando faltavam apenas 32 segundos de jogo, levantando a torcida.

O Rockets contou ainda com 29 pontos de Eric Gordon e 20 de Trevor Ariza. O brasileiro Nenê anotou dois pontos nos nove minutos em que esteve em quadra. Do lado do Pelicans, o destaque foi Anthony Davis, responsável por 19 pontos. Com sua 20ª vitória na temporada, o Rockets se aproxima dos líderes da Conferência Oeste. Ocupa no momento o quarto posto, com 7 derrotas.

Não foi somente Nenê que entrou em quadra nesta rodada. No triunfo do Atlanta Hawks sobre o Toronto Raptors por 125 a 121, fora de casa, Lucas Bebê marcou três pontos em 13 minutos. Bruno Caboclo não saiu do banco de reservas. DeMar DeRozan foi o cestinha, com 34 pontos para o Raptors, apesar da derrota. Dwight Howard, com 27 pontos e 15 rebotes, liderou o triunfo do Hawks. O Raptors segue na vice-liderança do lado Oeste, com 18 vitórias e 8 derrotas.

Em Chicago, o Bulls foi derrotado pelo Milwaukee Bucks por 95 a 69 em jogo com atuação discreta de Cristiano Felício, com apenas um ponto e cinco rebotes em nove minutos. Agora exibe uma sequência de seis partidas seguidas com ao menos cinco rebotes. Na Filadélfia, Marcelinho Huertas não entrou em quadra na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Philadelphia 76ers por 100 a 89.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Washington Wizards 122 x 106 Detroit Pistons

Orlando Magic 118 x 111 Brooklyn Nets

Boston Celtics 96 x 88 Charlotte Hornets

Toronto Raptors 121 x 125 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 69 x 95 Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies 92 x 96 Sacramento Kings

Houston Rockets 122 x 100 New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers 89 x 100 Los Angeles Lakers

Miami Heat 98 x 102 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 103 x 100 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos deste sábado:

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns

Detroit Pistons x Indiana Pacers

Atlanta Hawks x Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

Denver Nuggets x New York Knicks

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers