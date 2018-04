Harden faz 50 pontos, quebra recorde pessoal e Houston bate Denver

James Harden brilhou intensamente na rodada desta quinta-feira da NBA e conduziu em grande estilo o Houston Rockets rumo a uma vitória por 118 a 108 sobre o Denver Nuggets, em casa, pela temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos. Com 50 pontos, ele quebrou o seu recorde pessoal em uma só partida, superando os 46 que fez em um jogo em 2013, e assim ajudou o seu time a se consolidar na terceira posição da Conferência Oeste, agora com 46 triunfos e 22 derrotas.

Para completar a sua atuação de gala, Harden ainda garantiu um "double-double" ao apanhar dez rebotes. Assim, ele foi o destaque disparado do confronto no qual o Rockets ainda contou com Trevor Ariza como segundo maior cestinha do time, com 17 pontos.

Já pelo lado do Nuggets, Wilson Chandler e Randy Foye anotaram 23 pontos cada um, enquanto Try Lawson conseguiu um "double-double" de 12 pontos e dez assistências. Kenneth Faried foi outro com dois dígitos em dois fundamentos pelo time visitante ao contabilizar 19 pontos e 12 rebotes. A boa atuação do quarteto, porém, não foi suficiente para impedir a derrota que deixou a equipe de Denver na 12ª posição da Conferência Oeste, agora com 43 derrotas em 69 partidas.

Já no confronto que envolveu os dois lanternas das duas conferências da NBA, melhor para o Minnesota Timberwolves, último colocado do Oeste, que superou o New York Knicks por 95 a 92, no Madison Square Garden. Assim, o time de Nova York, que amarga a pior campanha de toda a competição, passou a ter 54 derrotas em 68 jogos, enquanto a equipe visitante chegou ao 15º triunfo com o mesmo número de partidas disputadas.

Kevin Martin, cestinha com 22 pontos, e Gorgui Dieng, com um "double-double" de 19 pontos e 11 rebotes, foram decisivos para o Timberwolves, enquanto o combalido Knicks teve Langston Galloway e Alexey Shved com 21 e 20 pontos, respectivamente, como únicos destaques ofensivos.

Outro time que vai muito mal na NBA e voltou a amargar uma derrota foi o Los Angeles Lakers, que na rodada desta quinta caiu em casa diante do Utah Jazz, por 80 a 73. Assim, a equipe da Califórnia passou a contabilizar 50 derrotas em 67 jogos, retrospecto que a deixa na penúltima posição da Conferência Oeste. Já o Utah, agora com 31 vitórias, está apenas três posições à frente.

Com atuação pífia na parte ofensiva, pois Tarik Black foi o cestinha da equipe com apenas 13 pontos, o Lakers viu Gordon Hayward ser o maior pontuador do jogo, com 22.

Confira os resultados da rodada desta quinta-feira:

New York Knicks 92 x 95 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 118 x 108 Denver Nuggets

Phoenix Suns 74 x 72 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 73 x 80 Utah Jazz

Confira os jogos da rodada desta sexta-feira:

Orlando Magic x Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers x New York Knicks

Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Miami Heat x Denver Nuggets

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder x Atlanta Hawks

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs x Boston Celtics

Sacramento Kings x Charlotte Hornets

Golden State Warriors x New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers x Washington Wizards