Hawks derrotam SuperSonics na NBA Jason Terry encestou 23 pontos e garantiu ao Atlanta Hawks a vitória contra o Seattle SuperSonics, neste domingo à noite, por 91 a 81. Foi a primeira derrota do SuperSonics no campeonato (o time era o único que seguia invicto). Foi, também, a primeira vitória do Hawks como visitante na atual temporada da NBA. Antes, o Hawks perdera as quatro partidas disputadas pelo time fora de Atlanta.