Hawks e Warriors vencem e igualam séries nos playoffs da NBA

As duas equipes de melhor campanha na temporada regular, Atlanta Hawks e Golden State Warriors se recuperaram, venceram na noite da última segunda-feira e retomaram o mando de quadra em suas séries dos playoffs da NBA. O Hawks fez 106 a 101 no Washington Wizards, na casa do adversário, assim como o Warriors, que passou com tranquilidade pelo Memphis Grizzlies por 101 a 84, no Tennessee. Agora, os dois confrontos de melhor de sete estão igualados em 2 a 2.

No primeiro jogo da noite, pela Conferência Leste, o Hawks exibiu as mesmas dificuldades das últimas partidas, novamente não soube parar a rápida movimentação do Wizards e, no ataque, sofreu com mais um dia pouco inspirado nos arremessos. Só que desta vez, ao contrário do que aconteceu no jogo 3, Paul Pierce errou o chute decisivo a segundos do fim, que poderia levar o confronto para a prorrogação.

Como tem sido de praxe neste confronto, o equilíbrio prevaleceu na segunda-feira. Mesmo sem seu principal jogador, John Wall, lesionado pelo terceiro jogo seguido, o Wizards dificultou a vida do Hawks com movimentação de bola no ataque e bons arremessos de três, justamente a principal característica do rival.

O Hawks, então, decidiu jogar no garrafão. E foi assim que chegou a abrir vantagem de dez pontos no último período. Mas a equipe voltou a cometer erros bobos, Bradley Beal aproveitou e recolocou o Wizards na partida. O time da casa teve a chance do empate nos últimos segundos, quando Paul Pierce tentou de três, sozinho, mas errou, garantindo o empate na série.

Apesar da derrota, Beal foi o cestinha com 34 pontos. Paul Pierce, com 22, Ramon Sessions, com 13, e Nenê, com 12, também se destacaram. Pelo Hawks, Jeff Teague aproveitou a ausência de Wall para marcar 26 pontos, enquanto Paul Millsap contribuiu com 19 e Al Horford com 18, além de 10 rebotes.

Já em Memphis, o jogo foi bem mais tranquilo para os visitantes. Melhor time da Conferência Oeste e de toda a NBA na temporada regular, finalmente o Warriors conseguiu escapar da forte defesa de Tony Allen e companhia, acertou as bolas de três pontos que se esperava desde o início da série e arrancou para o triunfo.

Em duelo de estilos tão diferentes, o Warriors acelerou o jogo, obrigou o pesado time do Grizzlies a cometer erros e não deu chances para o adversário estabelecer seu forte jogo de garrafão. Depois de um primeiro quarto equilibrado, Stephen Curry mostrou por que foi eleito o MVP (jogador mais valioso) da temporada e anotou 14 pontos somente no segundo período. A partir daí, foi só administrar a boa vantagem e recuperar o mando de quadra.

Curry terminou com 33 pontos, oito rebotes e cinco assistências, e foi ajudado pelos 16 pontos e 10 rebotes de Draymond Green e os 15 pontos de Klay Thompson. Leandrinho atuou por somente dois minutos e não pontuou. Pelo Grizzlies, destaque para os 19 pontos e 10 rebotes de Marc Gasol e os 12 pontos e 11 rebotes de Zach Randolph.

Warriors e Grizzlies voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, em Oakland, assim como Hawks e Wizards, que jogam em Atlanta. Mas os playoffs da NBA têm sequência nesta terça com duas partidas. Com a série também empatada em 2 a 2, o Cleveland Cavaliers recebe o Chicago Bulls. Já o Los Angeles Clippers joga diante do Houston Rockets fora de casa, podendo fechar a série em 4 a 1.