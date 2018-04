Hawks rompe seqüência de derrotas e vence o Suns

O ala Josh Smith anotou 22 pontos, e o pivô novato dominicano Al Horford dominou o garrafão, com 15 rebotes, levando o Atlanta Hawks a derrotar por 105 a 96 o Phoenix Suns, pela temporada regular da NBA. Veja também: Cesta decisiva de Williams dá a vitória ao Jazz O Hawks (duas vitórias e duas derrotas) rompeu assim uma seqüência de dois tropeços. Smith conseguiu também 10 rebotes, no seu primeiro "double-double" da temporada. O Suns teve como líder o ala-armador canadense Steve Nash, com 34 pontos, seguido pelo ala Shawn Marion, que fez 20 e pegou 14 rebotes. O ala-armador reserva brasileiro Leandrinho jogou 28 minutos e fez 12 pontos para o Suns. Ele anotou 5 de 14 arremessos de quadra, sendo 1 de 6 de três pontos, e 1 de 1 lance livre. Também pegou três rebotes e deu duas assistências.