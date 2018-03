Hawks surpreendem e empatam playoffs contra o Celtics

O Atlanta Hawks voltou a surpreender e, jogando em casa, empatou nesta sexta-feira os playoffs da NBA contra o Boston Celtics com uma vitória por 103 a 100. Com o triunfo, os Hawks igualaram em 3 a 3 a série melhor de sete da primeira rodada da fase final da liga profissional americana de basquete. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, no TD Banknorth Garden, em Boston, confronto que decidirá o semifinalista. O destaque do Atlanta na partida ficou com o ala Marvin Williams, com 18 pontos, enquanto o armador Mike Bibby contribuiu com 17. Os Hawks contou ainda com as boas atuações do ala-pivô Al Horford, com 16 pontos, e do armador Joe Johnson e do ala-armador reserva Josh Childress, que marcaram outros 15, cada um. Pelo Celtics, o ala Kevin Garnett marcou 22 pontos, enquanto o armador Ray Allen converteu outros 20. O vencedor do confronto no próximo domingo enfrentará nas semifinais da Conferência Leste o Cleveland Cavaliers, do ala-pivô brasileiro Anderson Varejão, que eliminou o Washington Wizards com um triunfo por 105 a 88.