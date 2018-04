Hawks batem Celtics fora e vão às semifinais do Leste na NBA

No ano passado, o Atlanta Hawks conseguiu a melhor campanha da história da franquia na temporada regular, mas a alegria acabou com o mal desempenho diante do Cleveland Cavaliers na final da Conferência Leste da NBA. Agora, o Hawks terá a oportunidade de disputar uma revanche com o Cavaliers na segunda rodada dos playoffs.

O time de Atlanta superou o Boston Celtics por 104 a 92, fora de casa, na noite de quinta-feira, e liquidou a série na sexta partida, em 4 a 2, com 17 pontos e oito rebotes de Paul Millsap. Kent Bazemore e o dominicano Al Horford anotaram 15 pontos cada para o Hawks.

A franquia não vencia o Celtics nos playoffs desde a final de 1958, quando ainda jogava em Saint Louis. "É bom tê-los derrotado", destacou o armador Jeff Teague, que estava na equipe que caiu para o Boston na primeira rodada dos playoffs em 2012. "Me sinto bem". As últimas três aparições do Celtics nos playoffs terminaram em eliminações na primeira rodada. A série entre Hawks e Cavaliers começará a ser disputada na próxima segunda-feira em Cleveland.

Após vencer o quinto encontro por uma diferença de 27 pontos, o Hawks aproveitou a pontaria ruim do Boston e chegou a abrir uma vantagem de 28. E o time praticamente definiu o triunfo no terceiro quarto, vencido por 39 a 26, quando acertou 74% dos arremessos de quadra, abrindo o último período em vantagem de 80 a 59. "Acho que aprendemos que nenhuma vantagem é segura", disse Horford. "Começar o terceiro período em boa forma foi importante, bem como seguir atacando e ter essa mentalidade de lutar em cada jogada".

O Celtics acertou apenas 36% dos seu arremessos de quadra no duelo. Em um último esforço, no quarto final, chegou a diminuir a desvantagem para dez pontos, mas logo o Hawks arrefeceu a reação. Isaiah Thomas liderou o Boston com 25 pontos, sendo o cestinha do duelo, e ainda deu dez assistências. Jae Crowder contribuiu com 15 pontos. Os playoffs da NBA prosseguem nesta sexta-feira com o Jogo 6 de três séries: Indiana Pacers x Toronto Raptors, Charlotte Hornets x Miami Heat e Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers. Raptors, Hornets e Blazers lideram por 3 a 2 e avançam às semifinais de conferência em caso de nova vitória.