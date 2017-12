Hawks vence na prorrogação e encerra jejum de 11 jogos contra o Spurs

O Atlanta Hawks começou o ano quebrando um longo jejum. Atuando em casa na rodada de domingo, o time encerrou uma sequência de 11 derrotas para o San Antonio Spurs ao superá-lo por 114 a 112, em confronto definido apenas na prorrogação. Assim, chegou aos 18 triunfos em 34 jogos, na quinta posição na Conferência Leste - o Spurs é o vice-líder do Oeste com 27 triunfos no mesmo número de duelos.

Tim Hardaway Jr. brilhou no triunfo ao anotar 29 pontos, o que incluiu uma cesta de três a 3s3 do fim do último quarto, forçando a realização do tempo extra, quando marcou nove pontos. Mas o cestinha do Hawks na partida foi Paul Millsap com 32 pontos. Além disso, ele obteve 13 rebotes. Já Dennis Schroder acumulou 16 pontos e dez assistências.

Ainda assim, o Hawks quase deixou escapar um triunfo que não ocorria diante do Spurs desde 2010. Nos instantes finais da prorrogação, Hardaway e Schroder erraram um tiro livre cada, deixando o time de San Antonio vivo no duelo. Porém, Kawhi Leonard falhou em uma bandeja que poderia empatar o duelo. LaMarcus Aldridge foi o destaque do Spurs com 27 pontos e 13 rebotes.

No primeiro dia de 2017, o Toronto Raptors superou o Los Angeles Lakers por 123 a 114 com uma atuação espetacular de Kyle Lowry, que anotou 20 dos seus 41 pontos no último quarto. E ele ficou muito próximo de registrar um "triple-double", com nove rebotes e nove assistências.

DeMar DeRozan também brilhou pelo Raptors com 31 pontos, enquanto Jonas Valanciunas registrou 14 pontos e dez rebotes pelo vice-líder da Conferência Leste. Já o brasileiro Lucas Bebê somou quatro pontos, dois rebotes, dois tocos e uma assistência nos 19 minutos em que ficou em quadra.

O Lakers, apenas o 12º colocado do Oeste, perdeu 15 dos últimos 17 jogos. Nick Young acertou sete arremessos de três e terminou o duelo com 26 pontos, dois a menos do que D'Angelo Russel.

Já o Portland Trail Blazers contou com uma noite histórica de C.J. McCollum, que anotou 43 pontos - a maior produção ofensiva da sua carreira - para superar o Minnesota Timberwolves por 95 a 89, fora de casa, mesmo após estar perdendo por uma diferença de 14 pontos.

Também na noite de domingo, o Detroit Pistons superou o Miami Heat por 107 a 98, fora de casa, com 25 pontos e 18 rebotes de Andra Drummond. Já o Indiana Pacers superou o Orlando Magic por 114 a 107, em casa.

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers x New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets x Utah Jazz

New York Knicks x Orlando Magic

Chicago Bulls x Charlotte Hornets

Houston Rockets x Washington Wizards

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns

Golden State Warriors x Denver Nuggets