Heat arranca vitória dos Supersonics Com uma cesta de Eddie Jones no último segundo da prorrogação, o Miami Heat venceu o Seattle Supersonics por 87 a 85, ontem à noite. Jones marcou mais 23 pontos na vitória do Heat e compensou a ausência de Alonzo Mourning, que não jogou por causa de uma intoxicação. O resultado vem em bom momento para o time de Miami, que perdeu as duas últimas partidas. Para o Seattle Supersonics, Gary Payton marcou 24 pontos e Vin Baker, outros 20.