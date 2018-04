Heat e Bulls vencem e se aproximam do Boston Celtics na NBA

O Boston Celtics lidera a Conferência Leste na temporada 2010/2011 da NBA, com 39 vitórias e 14 derrotas, mas Miami Heat e Chicago Bulls continuam na luta pela primeira colocação e deixaram a disputa ainda mais equilibrada ao conseguirem triunfos na noite de terça-feira.

O Miami contou com boa atuação do seu trio de astros - com destaque para Dwyane Wade - para derrotar o Indiana Pacers, fora de casa, por 110 a 103, na noite de terça-feira. Assim, está na segunda colocação na Conferência Leste da NBA, com 40 vitórias e 15 derrotas.

Wade foi o cestinha da partida, com 41 pontos, tendo anotado 31 apenas no primeiro tempo, e ainda obteve 12 rebotes. LeBron James marcou 24 pontos e Chris Bosh fez 22. Roy Hibbert foi o destaque do Pacers com 18 pontos.

Em casa, o Chicago Bulls se vingou das duas derrotas sofridas para o Charlotte Bobcats nesta temporada e o derrotou por 106 a 94, somando o terceiro triunfo consecutivo na NBA. Terceiro colocado na Conferência Leste, o Bulls tem agora 37 vitórias e 16 derrotas.

Derrick Rose conseguiu um "double-double", com 18 pontos e 13 assistências, e Luol Deng foi o cestinha da partida, com 24 pontos. Gerald Hendersen, com 22 pontos, foi o principal jogador do Bobcats.

Já o Utah Jazz ainda não conseguiu vencer sob o comando de Tyrone Corbin, que substituiu Jerry Sloan. O treinador somou a sua segunda derrota ao ver a sua equipe perder fora de casa para o Phoenix Suns por 102 a 101. Channing Frye, com 31 pontos e 11 rebotes, e Steve Nash, com 20 pontos e 14 assistências, lideraram o Suns. Al Jefferson, com 32 pontos e dez rebotes, e Deron Williams com 11 pontos e 11 assistências, se destacaram pelo Jazz.

Resultados de 15 de fevereiro:

Indiana Pacers 103 x 110 Miami Heat

Chicago Bulls 106 x 94 Charlotte Bobcats

Oklahoma City Thunder 126 x 96 Sacramento Kings

Memphis Grizzlies 91 x 102 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 102 x 101 Utah Jazz

Golden State Warriors 102 x 89 New Orleans Hornets

Jogos de 16 de fevereiro:

Orlando Magic x Washington Wizards

Toronto Raptors x Miami Heat

Boston Celtics x New Jersey Nets

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers

Detroit Pistons x Indiana Pacers

New York Knicks x Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

Houston Rockets x Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks x Denver Nuggets

Utah Jazz x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x New Orleans Hornets