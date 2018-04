Heat e Grizzlies vencem e abrem 3 a 1 nos playoffs da NBA

CHICAGO - Miami Heat e Memphis Grizzlies estão muito perto da classificação para a final das Conferências Leste e Oeste, respectivamente, da NBA. Na noite de segunda-feira, as duas equipes deram um passo decisivo para avançarem nos playoffs ao superarem Chicago Bulls e Oklahoma City Thunder. Assim, abriram 3 a 1 nas séries válidas pelas semifinais das conferências e precisam de apenas mais um triunfo para obter a vaga na próxima etapa.

Fora de casa, o Heat derrotou o Bulls por 88 a 65, com mais uma boa atuação de LeBron James, cestinha do duelo com 27 pontos. Além disso, o astro deu oito assistências e obteve sete rebotes. Chris Bosh também se destacou pelo time de Miami ao anotar 14 pontos.

O Bulls teve a menor pontuação da sua história em uma partida de playoff, exemplificada pela atuação ruim do armador Nate Robinson que não anotou sequer um ponto na partida ao errar todos os seus arremessos. Carlos Boozer foi o principal destaque da equipe na partida e conseguiu um "double-double" com 14 pontos e 12 rebotes.

O quinto jogo da série está marcada para esta quarta-feira, em Miami. Uma vitória classifica o Heat para a decisão da Conferência Leste. Já o Bulls precisa de três triunfos consecutivos, sendo dois deles como visitante, para avançar na NBA.

Em duelo definido apenas na prorrogação, o Memphis Grizzlies conquistou o seu terceiro triunfo em quatro jogos com o Oklahoma City Thunder nas semifinais da Conferência Oeste ao vencê-lo por 103 a 97. A equipe chegou a estar perdendo por uma diferença de 17 pontos, mas conseguiu a reação e agora pode eliminar os atuais vice-campeões da NBA caso os superem em Oklahoma na próxima quarta.

Mike Conley marcou 24 pontos para o Grizzlies na partida. Zach Randolph anotou 23 pontos e obteve 12 rebotes, enquanto o espanhol Marc Gasol somou 23 pontos e 11 rebotes. Kevin Durant fez 27 pontos para o Thunder e marcou a cesta que levou o duelo para a prorrogação. No tempo extra, porém, errou os cinco arremessos de quadra que tentou. Já Serge Ibaka somou 17 pontos e 14 rebotes para o time de Oklahoma.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta terça-feira com dois jogos. Em vantagem de 2 a 1 na semifinal da Conferência Leste, o Indiana Pacers receberá o New York Knicks. Já o San Antonio Spurs vai enfrentar em casa o Golden State Warriors. A série, válida pelas semifinais do Oeste, está empatado em 2 a 2.