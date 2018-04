Heat e Spurs vencem fora e abrem vantagem nos playoffs

Os favoritos Miami Heat e San Antonio Spurs conquistaram importantes vitórias como visitantes nos playoffs da NBA, na noite de sexta-feira. Assim, fizeram 2 a 1 nas séries, diante de Chicago Bulls e Golden State Warriors, respectivamente, e só precisam confirmar o mando de quadra para se garantirem nas decisões de conferência.

Em mais uma partida marcada por conflitos entre jogadores, o Heat superou o Bulls por 104 a 94 em Chicago e abriu vantagem na série melhor de sete jogos das semifinais da Conferência Leste da NBA. LeBron James se desentendeu com Nazr Mohammed antes do intervalo e levou uma falta técnica. Enquanto isso, o jogador do Bulls foi expulso por empurrar o astro.

Apesar dos desfalques de Derrick Rose, Kirk Hinrich e Luol Deng, o time de Chicago conseguiu fazer um duelo equilibrado nos três primeiros quartos, mas sofreu nos momentos de definição com a ausência de boas opções no banco de reservas e também com a boa atuação de LeBron e acabou sucumbindo.

LeBron foi o cestinha da partida com 25 pontos, sendo 17 deles anotados após o intervalo. Já Chris Bosh somou 20 pontos e 19 rebotes para o Heat. Carlos Boozer marcou 21 pontos para o Bulls e Joakim Noah anotou 15 pontos e obteve 11 rebotes. O quarto jogo da série será disputado na próxima segunda-feira em Chicago.

Também na noite de sexta, o Spurs venceu o Warriors por 102 a 92, em Oakland, e passou à frente na série, válida pelas semifinais da Conferência Oeste da NBA. O brasileiro Tiago Splitter, que tinha voltado no jogo anterior, mas como reserva, após desfalcar a equipe por causa de uma lesão no tornozelo direito, foi titular, mas teve atuação apagada, com quatro pontos e quatro rebotes nos 18 minutos em que atuou.

O armador francês Tony Parker comandou o triunfo do Spurs, com 32 pontos, cinco assistências e cinco rebotes. Já o ala/pivô Tim Duncan também se destacou, com 23 pontos e 10 rebotes. Klay Thompson marcou 17 pontos para o Warriors, um a mais do que Stephen Curry, enquanto Andrew Bogut somou 12 rebotes e 11 pontos. O quarto jogo da série está marcado para os próximo domingo, novamente em Oakland.

Os playoffs da NBA prosseguem neste sábado com os jogos Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers x New York Knicks. Será o terceiro de jogo de ambas as séries, que estão empatadas em 1 a 1.