Heat e Warriors empatam as séries nos playoffs da NBA

Se o Bulls surpreendeu pela forte defesa e a entrega dos jogadores na primeira partida, foi o Heat que abusou do jogo físico na quarta-feira. Com muito contato de ambos os lados, a partida ficou nervosa, cheia de jogadas ríspidas e faltas técnicas - foram nove no total. Com a adversidade no placar e algumas decisões polêmicas da arbitragem, os atletas do time de Chicago perderam a cabeça no segundo tempo e dois deles - Taj Gibson e Joakim Noah - acabaram excluídos no último período.

Se conseguiu igualar o Bulls na raça e na marcação, na técnica o Heat provou ser melhor na quarta-feira e, depois de um primeiro quarto equilibrado, disparou para a vitória. A larga vantagem de 37 pontos ao fim da partida - maior da história do time da Flórida em playoffs - foi construída pelos 21 pontos de Ray Allen, 19 de LeBron James e 18 de Norris Cole. Pelo Bulls, Marco Belinelli foi o cestinha, com 13.

No outro jogo da noite, o Warriors conseguiu superar o trauma do jogo 1, quando liderava por 16 pontos a quatro minutos para o fim e acabou perdendo. O time de Oakland imprimiu o mesmo ritmo da primeira partida, abriu confortável vantagem nos dois primeiros quartos, mas, desta vez, quando o Spurs começou a reagir, soube controlar os ânimos e garantir a vitória.

Se no primeiro jogo Stephen Curry foi o destaque, na quarta-feira o nome do Warriors foi Klay Thompson. O ala anotou 34 pontos, sendo 29 no primeiro tempo, e acertou oito bolas de três pontos, sendo sete na etapa inicial. Ele ainda pegou 14 rebotes para completar o "double-double". Curry contribuiu com 22 pontos, enquanto Tim Duncan foi o cestinha do Spurs com 23. O brasileiro Tiago Splitter voltou a atuar depois de dois jogos se recuperando de uma torção no tornozelo, mas ficou só nove minutos em quadra, marcou cinco pontos e pegou quatro rebotes.

Com todas as séries empatadas em 1 a 1, os playoffs da NBA dão uma pausa nesta quinta-feira e voltam na sexta. Depois de jogar duas vezes em Miami, o Bulls recebe o Heat em Chicago. Mesma situação do Warriors, que agora pega o Spurs em Oakland.