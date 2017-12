Heat elimina Hornets e Kings vencem O Miami Heat derrotou em casa o New Orleans Hornets, por 85 a 77, em partida da noite desta terça-feira pela primeira rodada dos playoffs da liga de basquete norte-americana (NBA). Com a vitória, o Heat fechou em 4-3 a série melhor-de-sete e tornou-se o último time a avançar para a semifinal. Na próxima fase, o time de Miami enfrenta o Indiana Pacers. O primeiro jogo está marcado para esta quinta-feira, em Indiana. Na outra partida da noite, já pela segunda rodada, o Sacramento Kings venceu o Minnesota Timberwolves, na casa do adversário. Foi o primeiro duelo entre os dois times no melhor-de-sete. Placar final: 104 a 98. A segunda partida entre Kings e Timberwolves será em Minnesota, na noite de sábado.