Heat humillha Chicago Bulls e empata série no Leste

MIAMI - Refeito da surpreendente derrota para o Chicago Bulls no primeiro jogo da série, o Miami Heat restabeleceu a sensação de que são favoritos à conquista de mais um anel da NBA. A equipe da Flórida explorou todo o seu poderio para impor ao Chicago a pior derrota de sua história em playoffs: 115 a 78.

O veterano Ray Allen foi o cestinha, com 21 pontos. LeBron James colaborou com 19.

O jogo foi marcante também na história do Heat. Trata-se da vitória por maior margem de sua participação em playoffs, superando os 35 pontos que impôs ao Orlando Magic em 24 de abril de 97: 35 pontos.

"Ainda estamos num aperto", disse o treinador do Heat, Erik Spoelstra. Ele se refere à necessidade de a equipe obter uma vitória em Chicago para poder se sair vitoriosa na série.

Com os nervos em frangalhos, os Bulls cometeram seis faltas técnicas. Joakim Noah e Taj Gibson foram expulsos no último quarto, quanto a vantagem do Miami chegou a 46 pontos.

"Ignoro quantas técnicas recebemos. Perdemos as estribeiras", disse Noah.

A série, empatada em 1 a 1, ruma agora para Chicago, onde o jogo três será realizado, nesta sexta-feira.

A diferença de aproveitamento nos arremessos foi gritante. O Miami acertou 60%, ao passo que os Bulls atingiram apenas 36%.

"Nós nos desconcentramos e isso não se pode fazer. Deixamos que a frustração se acentuasse. Quando se é visitantes, os árbitros não te favorecem em suas decisões. Essa é a realidade", desabafou o técnico dos Bulls, Tom Thibodeau.