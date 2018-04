Heat quebra seqüência de 16 derrotas ao bater Knicks pela NBA

O Miami Heat pôs fim a uma seqüência de 16 derrotas ao vencer, no Madison Square Garden, neste domingo, o New York Knicks por 75 a 72, pela temporada regular da NBA. Veja também Spurs bate com tranqüilidade o Milwaukee Bucks pela NBA SuperSonics perde para o Pistons e bate recorde negativo Cavaliers vai à Califórnia e vence Clippers pela NBA O Heat não vencia uma partida desde o dia 13 de abril, quando bateu o Indiana Pacers. A partir daí, a equipe acumulou cinco derrotas na atual temporada regular da NBA, sete na pré-temporada e quatro nos playoffs da campanha passada. O destaque da franquia de Miami ficou com o armador Jason Williams, com 17 pontos, 5 assistências e 3 roubadas de bola. Além de ser o cestinha do Miami, Williams converteu dois lances livres quando faltavam 19 segundos para o fim da partida, pontos que garantiram a primeira vitória de sua equipe na temporada. O Heat (1-5) também contou com a boa atuação do ala Udonis Haslem, que deixou a quadra com um "double double" ao converter 16 pontos e pegar 16 rebotes. O Knicks (2-5), que jogou sem o ala Zach Randolph, foi liderado pelo ala-pivô Davis Lee, com um "double double", com 14 pontos e 14 rebotes. O armador Stephon Marbury contribuiu com 14 pontos, enquanto o ala-armador Jamal Crawford marcou outros 13, o que não foi suficiente para a equipe nova-iorquina conquistar a vitória em seus domínios. Outros jogos pela NBA Atlanta Hawks 90 x 101 Washington Wizards Philadelphia Sixers 72 x 93 New Orleans Hornets Charlotte Bobcats 82 x 85 Houston Rockets