Heat vence, mas continua na lanterna Os jogadores Eddie Jones e Alonzo Mourning marcaram juntos 43 pontos e foram os principais responsáveis pela vitória do Miami Heat por 92 a 84 contra o Golden State Warriors. Mesmo com o resultado, o Heat continua em último lugar na Divisão do Atlântico, com 8 vitórias e 23 derrotas. O mesmo acontece com o Golden State, que soma agora cinco derrotas consecutivas e é o lanterna na Divisão do Pacífico. Outros resultados deste domingo: Los Angeles Lakers 109 x 89 Toronto Seattle 89 x 77 Memphis Sacramento 115 a 101 Milwaukee