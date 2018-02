Heat vence Suns em prévia da final da NBA Um fantástico jogo de basquete, reunindo as duas melhores equipes da temporada 2004/05 da NBA e considerado por muitos como uma prévia da final da liga este ano, aconteceu em Miami na noite desta sexta-feira. Com uma incendiada atuação do astro Dwyane Wade (que marcou 35 pontos, fez nove assistências e pegou sete rebotes), o Miami Heat, melhor equipe da Costa Leste, venceu o Phoenix Suns, melhores do oeste, por 125 a 115. A vitória valeu o título da Divisão Southeast da Conferência Leste para o time da Flórida. O brasileiro Leandrinho, do Phoenix, esteve em quadra durante 21 minutos e marcou 18 pontos, mas seu esforço foi pouco para levar seu time à vitória. Estes foram os demais resultados da noite: Philadelphia 76ers 103 x 101 Toronto Raptors Boston Celtics 86 x 94 Chicago Bulls Detroit Pistons 81 x 94 Indiana Pacers New Orleans Hornets 68 x 81 Houston Rockets San Antonio Spurs 111 x 95 Atlanta Hawks Los Angeles Clippers 98 x 94 Washington Wizards Golden State Warriors 118 x 117 Milwaukee Bucks Seattle SuperSonics 109 x 101 New York Knicks