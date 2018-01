Heat vira jogo contra Celtics com 30 pontos de Wade Liderado pelo ala-armador Dwyane Wade, o Miami Heat virou de forma espetacular em seu ginásio, na quinta-feira, e derrotou o Boston Celtics por 107 a 104. Wade, que nos primeiros 23 minutos de jogo tinha convertido apenas um arremesso, acabou se tornando o cestinha, marcando 30 pontos. A atuação de Wade, que também deu seis assistências, permitiu ao Heat recuperar 25 pontos no placar. O pivô Shaquille O´Neal também brilhou, ao anotar 26 pontos e registrar 11 rebotes, dois tocos e uma roubada de bola. Com o resultado, a equipe de Miami registra agora 43 vitórias e 21 derrotas na atual temporada. Seattle Supersonics 102 Filadélfia Sixers 98; Golden State Warriors 105 Minnesota Timberwolves 97, completaram a rodada.