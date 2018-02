Heat volta a errar no fim e perde para Warriors

Em menos de 24 horas, a história se repetiu e o Miami Heat, que chegou à reta final do quarto período em vantagem, não manteve a consistência e perdeu por 120 a 113 para o Golden State Warriors. O ala Stephen Jackson, com 28 pontos, liderou o ataque do Warriors (11-8). O time venceu 11 dos últimos 13 jogos. O Heat (4-15) perdeu o quinto jogo consecutivo e está em último lugar na Divisão Sudeste. Na NBA, sua campanha só é melhor que a do Minnesota Timberwolves (2-16). A equipe de Miami chegou a liderar por 18 pontos, mas permitiu uma reação de 4-21 em quatro minutos no último quarto. O ala-armador Dwyane Wade anotou 33 pontos e 10 assistências. Reação do Bulls surpreende o Pistons A recuperação do Chicago Bulls começa a ser uma realidade, como prova a vitória fora de casa por 98 a 91 sobre o Detroit Pistons, líder da Divisão Central. O ala reserva argentino Andrés Nocioni anotou 22 pontos e o pivô Ben Wallace fez 10, pegando 13 rebotes. Os dois lideraram o Bulls (6-11), que neste sábado enfrenta o Boston Celtics, equipe de melhor campanha na NBA. No Pistons (13-6), o armador Chauncey Billups marcou 27 pontos. A equipe vinha de cinco vitórias consecutivas.