Hebraica derrota Corinthians por 89 a 86 A oitava rodada do returno da primeira fase do Campeonato Paulista Masculino da Série A1 foi aberta nesta segunda-feira com dois jogos, em São Paulo. A Hebraica/Blue Life conseguiu mais um importante resultado, ao derrotar o Corinthians/Mogi Basketball por 89 a 86 (44 a 52). Fernando Fischer, da Hebraica fez 25 pontos, e Murilo, do Mogi, 26. O Paulistano/UniFMU derrotou o Conti/AMEA/Assis por 77 a 70 (34 a 37). César, do Conti, com 21 pontos, foi o cestinha do jogo. A rodada prossegue nesta terça-feira, com mais quatro partidas, todas às 20h30. O líder COC/Ribeirão Preto joga em casa diante da "caçula" Associação Jauense. A vice-líder Franca enfrenta a Habib?s/Fast Color/Casa Branca (quinta colocada), no Ginásio Municipal Evaldo Rui Monteiro, em Casa Branca. São Caetano (nono) pega o Pinheiros (12º), no Ginásio Municipal Lauro Gomes, em São Caetano; Santo André (13º) tenta vencer um jogo contra a Uniara/Araraquara (quinta) no Ginásio Municipal Prefeito Celso Daniel.