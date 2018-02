Hebraica recebe o líder Conti/Assis A Hebraica enfrenta em São Paulo (SP) neste sábado, às 18 horas, o Conti/Assis, líder invicto do Grupo B, pelo returno da fase inicial do Estadual Masculino de Basquete. O time da Capital ocupa a oitava colocação no Grupo B, com 14 pontos ? em 11 partidas, a equipe soma até agora três vitórias e oito derrotas. O Assis soma 22 pontos, com 100% de aproveitamento: venceu as 11 partidas que disputou.