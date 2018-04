Hebraica recebe Pinheiros no Paulista A Hebraica recebe nesta quarta-feira o Pinheiros, às 20h, no clássico dos vizinhos da Capital, pelo Campeonato Paulista masculino de basquete. Os clubes ficam no Jardim Europa. O técnico Adriano Geraldes, da Hebraica, acredita que os dois dias sem treino, em virtude do feriado judaico (Yom Kippur), não atrapalhará o desempenho do time. "Pelo contrário, como a carga de treinamento está muito intensa, a pausa foi boa para o time descansar", explicou. Na equipe, apenas um atleta é judeu. Para este jogo, o time de Geraldes está completo. "A expectativa é de um jogo equilibrado", diz o treinador. O ala/armador Henrique está voltando, recuperado de contusão. A média de idade das duas equipes é 19 anos. Nos dois jogos amistosos que os rivais desta noite disputaram, o Pinheiros venceu. O técnico Tácito Pinto Filho, do Pinheiros, não conta mais com a principal estrela do time, o pivô Caio, de 17 anos. Ele foi atuar num time espanhol. Para o lugar dele, entrará David, de 21. "O nosso time corre atrás da reabilitação, só nos interessa a vitória." Mais quatro jogos serão realizados às 20h: Unisanta e Paulistano, Casa Branca e Araraquara, Mogi e Assis, São Bernardo e Bauru.