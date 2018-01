Hebraica recebe Santo André/São Paulo Hebraica e Santo André/São Paulo F.C jogam nesta sexta-feira, às 20 horas, pelo returno do Paulista Masculino de Basquete, em São Paulo (SP). Os dois times lutam pela reabilitação no torneio. A Hebraica está em oitavo lugar no Grupo B, enquanto o do ABC está em sexto no mesmo grupo. Na última vez em que esteve em ação, a Hebraica perdeu para o Franca/Unimed. O Santo André foi superado pelo Americana. Na primeira fase de classificação, o Santo André/São Paulo F.C. levou a melhor sobre a Hebraica. Venceu por 98 a 74, jogando em casa.