Hegemonia de Ourinhos segue no Nacional A hegemonia do Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos, em um torneio sem muita competitividade, foi confirmada neste domingo na quinta rodada do returno do Nacional Feminino de Basquete. O time venceu a Unimed/Americana, por 73 a 66, com 25 pontos de Janeth, e somou a 12ª vitória consecutiva.