Helen desfalca Americana na semifinal O time de Americana não terá a armadora Helen, afastada há três meses por causa de uma lesão na perna direita mas tentará voltar nas finais, se o time confirmar o favoritismo na fase semifinal do Campeonato Nacional Feminino de Basquete, a partir deste domingo. Americana enfrenta Ourinhos, às 18 horas, no encontro das equipes patrocinadas pela mesma empresa de assistência médica, a Unimed. O jogo será no ginásio Monstrinho, de Ourinhos. Janeth, a estrela da outra semifinal, estará em quadra defendendo o São Paulo/Guaru, contra o Santo André, sua ex-equipe, às 20h30 (com SporTV). As vagas à decisão serão disputadas em uma série melhor-de-cinco jogos. A segunda e terceira rodadas serão terça e quarta-feira. Se necessários, o quarto e quinto jogos serão, respectivamente, sexta-feira e dia 12. Na fase de classificação, a Unimed/Americana teve a melhor campanha - 35 pontos, 17 vitórias e uma derrota. A Unimed/Ourinhos, atual campeã paulista, foi quarta - 30 pontos, 12 vitórias e 6 derrotas. Apesar do favoritismo, a armadora/ala Silvinha, de Americana, afirma que Ourinhos é um rival perigoso. "Vamos tentar vencer no primeiro jogo. Garantir uma vitória fora de casa será importante", disse Silvinha. "A única derrota do time de Americana foi para nós. Vamos tentar aproveitar a vantagem de jogar em casa", afirma Vanessa Gattei, do Ourinhos. A outra semifinal reúne o São Paulo/Guaru, segundo colocado na fase de classificação, e o Santo André, terceiro, times com campanhas iguais - 32 pontos, 14 vitórias e 4 derrotas. A novidade será o jogo de volta -, com mando do São Paulo, no Morumbi. "Estamos em um clima novo. Nossa equipe está motivada e espera surpreender logo no primeiro jogo", observou o técnico Alexandre Cato. A preocupação de Laís Elena Aranhas, de Santo André, é fazer uma marcação eficiente em Janeth e Érika as principais marcadoras do São Paulo.