Helen disputa Copa do Rei na Espanha A armadora brasileira Helen disputará neste fim de semana, com a equipe espanhola Filtros Mann, a 41ª Copa do Rei, em Zaragoza. O time de Helen, uma das muitas das jogadoras brasileiras de basquete que estão na Europa, disputa a copa credenciado pela vitória diante do Barcelona por 80 a 73, pela Liga Feminina (o time é vice-líder, com 38 pontos, com 17 vitórias e quatro derrotas). Helen está otimista e espera ajudar a equipe a quebrar um jejum de 13 anos ? Zaragoza venceu a Copa do Rei em 1990.