Helen renova com equipe de Americana A Unimed/Americana confirmou, nesta terça-feira, a renovação de contrato com a armadora Helen. A atleta disputará o Campeonato Paulista, que deve começar no fim de março, e o Nacional, remanejado para o segundo semestre. Americana foi campeã paulista e Helen, que fez 24 jogos, acumulou 401 pontos, uma média de 16,7 por partida.