Helinho, do Franca, é assaltado O armador do Franca Basquete e da seleção brasileira, Helinho, foi assaltado na madrugada deste sábado em sua casa, no bairro São José, em Franca. Três homens encapuzados, sendo dois deles armados, surpreenderam o jogador, que chegou em casa, às 3 horas, após um jantar numa chácara com amigos e a namorada. Dentro da residência, Helinho ficou cerca de uma hora sob mira de um revólver e, depois, foi trancado num dos quartos, que não tinha telefone. Ele gritou para os vizinhos, que acionaram a polícia. Os ladrões levaram as jóias da mãe dele, que estavam num cofre, pouco de dinheiro, licores e o carro Golf do jogador. Segundo o pai de Helinho, o técnico do Vasco, Hélio Rubens Garcia, que estava no Rio de Janeiro, o filho ficou traumatizado e até perdeu a voz. Apesar do alarme na casa e de vigias no bairro, Helinho foi surpreendido pelos ladrões que estavam escondidos perto de sua casa. O pai do jogador disse que não sabe o valor e o peso das jóias. Ele lamentou que um anel de brilhante de sua mãe, uma recordação familiar, que seria dado às suas filhas, também foi levado. Em Franca, Helinho está morando sozinho, já que Hélio Rubens mora com a mulher e duas filhas no Rio. O técnico foi avisado do assalto às 4h30. Os ladrões vasculharam toda a casa, mas não levaram mais nada. Ficou o trauma. Apesar disso, Helinho viajou com o time do Franca para Porto Alegre, onde, neste domingo, às 11 horas, enfrenta o Ulbra, pelo Campeonato Brasileiro. Na noite de sexta-feira, pouco antes de seguir para o jantar na chácara, Helinho defendeu o Franca, no Ginásio Pedrocão, contra o Mogi. Seu time venceu por 106 a 88. O pai, Hélio Rubens, estará neste domingo em Bauru, enfrentando o atual campeão nacional, o Bauru/Copimax. Na terça-feira, o Vasco jogará em Londrina. O pai pensou em ir para Franca, mas como Helinho também está viajando, não adiantaria. ?Até é bom sair deste clima", comentou Hélio Rubens, que, no entanto, não sabe como será a reação do filho em quadra. ?Ele ficou muito traumatizado."