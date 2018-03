Hélio aponta falhas defensivas do Vasco O técnico do Vasco, Hélio Rubens, lamentou os erros defensivos do time, que facilitaram a derrota ante o Unit/Uberlândia, por 103 a 101, na estréia das quartas-de-final (melhor de cinco partidas) do Campeonato Nacional de Basquete, neste domingo, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube. De acordo com o treinador, os vascaínos demonstraram igualdade técnica, mas não conseguiram impedir as "infiltrações" dos mineiros. "Tivemos momentos de dificuldades defensivas. Pedi que anulassem as infiltrações do Uberlândia, mas não conseguimos fazer durante todo o tempo", contou o técnico do Vasco. "Vamos buscar pelo menos uma vitória em Minas, nesses dois próximos jogos lá, para provocarmos o quarto jogo e tentarmos empatar a série em casa." O ala/armador Marquinhos, de 19 anos, começou na reserva, atuou durante 40 minutos e foi um dos destaques. Ele cobrou um "pouco mais de raça e inteligência" do time. Para o atleta, o Vasco deveria ter "trabalhado" mais a bola e não desperdiçado tantas oportunidades. Já o ala/armador Farabello explicou que ainda sente dores no músculo adutor da coxa direita, mas foi obrigado a atuar no "sacrifício". O jogador confessou ter se poupado, a pedido do técnico, para poder estar em quadra nas próximas partidas da série decisiva. Feliz com a vitória, o técnico do Uberlândia, Zé Boquinha, não escondeu o sofrimento com o difícil confronto e resumiu. "Playoff é coisa para macho."