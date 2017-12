Hélio Rubens anuncia seleção renovada O técnico Hélio Rubens anunciou nesta sexta-feira um grupo de 27 jogadores com os quais pretende trabalhar esta temporada na seleção brasileira. Com vários atletas que se destacaram no último Campeonato Nacional de Basquete Masculino, o renovado time do Brasil tem uma média de 23,3 anos de idade e 2 metros de altura. ?O Campeonato Nacional revelou ótimos talentos. Dos 27 convocados, 17 estão estreando na equipe principal?, revelou o treinador. ?Nosso objetivo é dar experiência internacional aos mais jovens, que têm excelentes recursos técnicos individuais, mas ainda lhes falta um certo jogo de cintura. Para isso, a presença dos jogadores mais experientes como Demétrius, Caio, Rogério e Vanderlei, entre outros, é importante. Eles dão ao grupo consistência e regularidade?, explicou o treinador da seleção, que disse não ter um grupo fechado, já abrindo a possibilidade de incluir outros nomes na lista de 27, caso eles se destaquem e mereçam a chance. A idéia de Hélio Rubens é montar a seleção de acordo com o torneio que ela irá disputar. ?Para as competições oficiais, vamos selecionar os 12 que apresentarem melhores condições no momento. O mais importante é que estaremos treinando um grande número de atletas, para que tenhamos uma geração forte e estruturada por muito tempo?, afirmou o técnico. O primeiro compromisso dessa nova seleção será o Torneio Internacional do México, de 29 de junho a 8 de julho. Os 12 jogadores convocados para esta competição começam a treinar na próxima terça-feira, no Rio. Os outros 15 atletas se apresentam apenas no dia 2 de julho, em São Paulo, onde farão testes fisiológicos na Universidade Federal de São Paulo e depois, seguem para os treinamentos em Ribeirão Preto. Além do torneio no México, a seleção brasileira disputa ainda este ano o Sul-Americano do Chile (de 20 a 29 de julho), o Torneio Super Four (10 a 12 de agosto), a Copa América da Argentina ? Pré-Mundial (15 a 26 de agosto) e o Goodwill Games da Austrália (30 de agosto a 9 de setembro). Confira a lista dos 27 convocados (os 12 primeiros disputarão o torneio no México): 1) Alex (ala/armador) - COC/Ribeirão Preto 2) Guilherme (ala) - Jabones Pardo (Espanha) 3) Helinho (armador) - Vasco da Gama 4) Jefferson (ala) - Vasco da Gama 5) Nenê (pivô) - Vasco da Gama 6) Renato (ala) - COC/Ribeirão Preto 7) Estevam (pivô) - Marathon/Franca 8) Anderson (pivô) - Marathon/Franca 9) Sandro (pivô) - Vasco da Gama 10) Tiagão (pivô) - COC/Ribeirão Preto 11) Valtinho (armador) - Marathon/Franca 12) Vanderlei (ala) - Bauru/Tilibra/Copimax 13) Alírio (pivô) - Valtra/Mogi 14) Arnaldinho (armador) - Botafogo 15) Caio Cazziolatto (ala) - Flamengo 16) Demétrius (armador) - Vasco da Gama 17) Diego (ala) - Botafogo 18) Janjão (pivô) - Vasco da Gama 19) Leandrinho (armador) - Bauru/Tilibra/Copimax 20) Luís Fernando (pivô) - Unit/Uberlândia 21) Manteiguinha (armador) - Vasco da Gama 22) Marcelinho (ala/armador) - Botafogo 23) Márcio (ala) - Marathon/Franca 24) Michel (pivô) - Bauru/Tilibra/Copimax 25) Paulão (pivô) - Unit/Uberlândia 26) Rogério (ala) - Vasco da Gama 27) Wanderson (ala) - Valtra/Mogi