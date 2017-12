Hélio Rubens aposta na renovação Pela primeira vez, em muitos anos, a seleção brasileira masculina de basquete poderá ir ao principal torneio da temporada internacional, a Copa das Américas, em agosto, renovada em 50% em relação ao grupo que competiu na última temporada. O torneio é seletivo para o Mundial de Indianápolis, em 2002. O técnico Hélio Rubens Garcia afirma que está "com muita esperança" na boa safra revelada no último Campeonato Nacional. "Tudo vai depender da evolução do treinamento, é claro, mas temos tudo para ter pelo menos a metade do time renovada", revelou o treinador, depois de dirigir mais um treino no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio, nesta quarta-feira. A seleção brasileira foi 11ª colocada no Campeonato Mundial de Toronto, em 1994, 10ª no Mundial da Grécia, em 1998, e ficou fora da Olimpíada de Sydney, no ano passado. Em todas essas oportunidades, o País havia tentando atuar com um time renovado. Nesse meio tempo, com o técnico Ary Vidal e Oscar, membros da antiga geração, ficou com o 5º lugar nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996. Mudanças - Do grupo de 12 jogadores que está treinando no Rio, apenas 3 tem experiência em seleções anteriores - Helinho, Sandro e Vanderlei. Os outros nove atletas são novatos na equipe. Os primeiros compromissos desse novo time serão dois torneios no México, entre os dias 1º e 8 de julho - Alex, Anderson, Estevan, Guilherme, Jeferson, Nenê, Renato, Tiagão e Valtinho são os novatos. "O processo de renovação tem de ser constante. Esse é o caminho que o mundo todo está trilhando", explicou Hélio Rubens. Os jogos no México serão o primeiro teste para o grupo - a seleção viaja sexta-feira. Os outros convocados, em um grupo amplo de 27 jogadores, permanecem treinando em Ribeirão Preto. "Muitos jovens jogadores, embora sem experiência internacional, corresponderam à expectativa no Nacional. Nada mais justo que colocá-los nesse grupo da seleção", afirmou o treinador. O Sul-Americano de Valdívia, no Chile, de 14 a 22, a Copa das Américas, na Argentina, em agosto, e o Goodwil Games, em setembro, serão os outros compromisso do time de Hélio Rubens nesta temporada.