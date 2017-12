Hélio Rubens define o time brasileiro O técnico Hélio Rubens definiu nesta quarta-feira os 12 jogadores da seleção masculina de basquete que disputarão o Torneio Super Four e a Copa América em Neuquén, Argentina, quando serão definidas as vagas para o Mundial de 2002. Foram convocados Alex, Anderson, Demétrius, Estevam, Guilherme, Helinho, Marcelinho, Márcio, Nenê, Sandro, Tiagão e Vanderlei. O pivô Michel, que se recupera de uma cirurgia no braço, acabou cortado.