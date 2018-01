Hélio Rubens define time esta semana O técnico Hélio Rubens Garcia definirá até sexta-feira o grupo de 12 jogadores, entre os 24 que treinam em Ribeirão Preto, que disputará o Sul-Americano, em Valdívia, no Chile, do dia 20 ao 29. O técnico não informou se o mesmo grupo jogará o Super Four da Argentina e a Copa América, em agosto, e os Goodwill Games, de 30 de agosto a 9 de setembro, na Austrália.