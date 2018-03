Hélio Rubens deixa basquete do Vasco O técnico de basquete Hélio Rubens informou nesta quinta-feira sua decisão de deixar o Vasco e aceitar o convite para treinar o Uberlândia. Rubens contou que vai assinar um contrato de um ano com o time mineiro, que é o atual vice-campeão brasileiro. Já os dirigentes vascaínos ainda vão decidir sobre o futuro do basquete no clube. Rubens agradeceu aos torcedores, jogadores e dirigentes pelo trabalho que pôde realizar no Vasco. Contou que sua saída do clube, onde foi campeão Sul-Americano (2000) e bicampeão Brasileiro (2000/2001), é "apenas uma licença". A intenção do técnico é a de, se possível, retornar ao time carioca para dar continuidade a seus feitos. De acordo com o técnico, a possibilidade de realizar um trabalho semelhante ao do Vasco foi sua principal motivação para aceitar o convite do Uberlândia. Em Minas, ele espera poder desenvolver as divisões de base do time. Sobre a possibilidade de o Vasco encerrar suas atividades no basquete, Rubens afirmou ser contra, porque isto "seria muito prejudicial para o esporte". Aos poucos - Já a diretoria vascaína explicou que até o final do mês decidirá se encerrará temporariamente suas atividades no basquete ou colocará o time de juvenis para disputar o Campeonato Estadual no segundo semestre. Quanto as dívidas acumuladas tanto com atletas quanto o técnico, os dirigentes asseguraram que irão quitá-las progressivamente.