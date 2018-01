Hélio Rubens deixa seleção de basquete Depois de 5 anos e meio no cargo, o técnico Hélio Rubens não está mais no comando da seleção brasileira de masculina de basquete. A saída - definida nesta terça-feira, após reunião com o presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Gerasime Grego Bozikis - foi confirmada pelo site da entidade na internet no início das tarde. De acordo com a CBB, o novo técnico será anunciado apenas em janeiro. Em 2003, a seleção brasileira masculina irá disputar o Campeonato Sul-Americano, os Jogos Pan-Americanos, a Copa CBB ? 70 Anos e o Torneio Pré-Olímpico, que irá classificar os três primeiros colocados para as Olimpíadas de Atenas, em 2004.