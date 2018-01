Hélio Rubens faz um alerta à seleção A seleção brasileira masculina de basquete caiu em uma chave considerada "fácil" no Mundial que começa dia 29 de agosto, em Indianápolis, nos Estados Unidos. O time comandado pelo técnico Hélio Rubens caiu no grupo B e estréia contra o Líbano. Ainda na primeira fase, o Brasil joga com a Turquia, vice-campeã européia, e Porto Rico. Na fase seguinte, a equipe enfrenta os três primeiros colocados do A, que conta com Iugoslávia, Espanha, Canadá e Angola. O C é formado por Estados Unidos, Alemanha, China e Argélia. E o D é composto pela Argentina, Rússia, Nova Zelândia e Venezuela. Apesar de o Líbano ser um time sem tradição, o técnico brasileiro exige cautela de seus jogadores. "Vamos estrear contra uma equipe que não conhecemos, mas em um Mundial temos de respeitar todos os adversários e estarmos preparados para tudo", afirmou Hélio Rubens. "Acredito que nosso segundo jogo, contra a Turquia, será o desafio mais difícil desse grupo. A equipe é vice-campeã européia e vem se organizando e fortalecendo nos últimos anos. Joga um basquete forte, de muito contato e vai nos exigir muito. Porto Rico é o adversário que conhecemos melhor. Conta com dois atletas da NBA e sempre fez grandes jogos com o Brasil." Segundo o treinador, as equipes tradicionais devem garantir suas vagas na segunda fase. "Uma competição como o Mundial costuma apresentar muitas dificuldades do início ao fim. As equipes vêm se reforçando e o campeonato será forte e equilibrado. Nas outras chaves, acredito que seleções tradicionais como dos Estados Unidos, da Rússia e da Iugoslávia passem com menos dificuldade à próxima fase." Na última edição, em Atenas, na Grécia, a Iugoslávia foi campeã, seguida da Rússia e deixando os Estados Unidos apenas com a medalha de bronze. O pivô iugoslavo Dejan Tomasevic, que joga no Tau Cerámica espanhol, disse que seu país caiu no grupo mais difícil, com Espanha, Canadá e Angola. Sobre a Espanha, que conhece bem, comentou: "Eles têm um grupo de grande futuro. Já passamos por muitas dificuldades para vencê-los." Aos 61 anos, Hélio Rubens vai disputar seu sétimo Mundial. Ele acumula três medalhas como jogador: uma de prata (Iugoslávia/70) e duas de bronze (Uruguai/67 e Filipinas/78). "Com certeza, disputar um Mundial na capital do esporte é muito importante. Viveremos um clima psicológico muito forte e favorável. Voltaremos à cidade onde o Brasil viveu a gloriosa conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, em 1987 (em cima dos Estados Unidos, que assistiam boquiabertos os brasileiros à frente do placar). Será uma motivação a mais e vamos fazer o melhor possível."