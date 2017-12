Hélio Rubens prepara últimos 4 cortes A seleção brasileira masculina de basquete que disputará a Copa América, em Neuquén, na Argentina, se apresenta amanhã no CT do COC. As novidades são os pivôs Michel e Estevam e os alas Rogério, Alex e Jeferson. O técnico Hélio Rubens terá de cortar quatro dos 16 convocados. A competição, entre os dias 16 a 26, vale vaga para o Mundial. Antes disso, o Brasil disputa o torneio Super Four, entre 10 e 12 deste mês.