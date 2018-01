Hélio Rubens vai privilegiar novatos Se depender da avaliação prévia do técnico Hélio Rubens Garcia sobre a atuação dos jogadores que estão, pela primeira vez, na seleção brasileira de basquete, os alas Márcio e Renato, ambos com 23 anos, e os pivôs Nenê, de 18, e Anderson, de 19, estarão no grupo de 12 jogadores que o treinador confirmará amanhã para o Campeonato Sul-Americano, entre os dias 20 e 29. A seleção viaja para Valdívia, no Chile, na quarta-feira. "Esses garotos vêm muito bem. São novatos que podem permanecer no grupo", afirmou, hoje, Hélio, em Ribeirão Preto, onde a seleção permanece até segunda-feira. O técnico confirmou que pretende renovar pelo menos 50% do grupo que disputou a última temporada internacional, utilizando os atletas jovens que se destacaram no Campeonato Nacional. O mesmo grupo que for convocado para o Sul-Americano deve seguir até a Copa América, na Argentina, de 15 a 26 de agosto, seletiva para o Mundial de Indianápolis, em 2002. Hélio Rubens apresentará, amanhã, uma avaliação individual a cada um dos jogadores e, a todo o grupo, uma análise de como o coletivo tem trabalhado. O técnico vai frisar que, apesar da escolha do grupo que vai ao Chile, nenhum jogador está descartado ou fora dos planos da seleção. Deixou claro que será mantida a política da concorrência. "Qualquer um pode ser chamado, a qualquer momento." O grupo deve sofrer mudanças para o Goodwill Games, em setembro, na Austrália, dando lugar a pelo menos três jogadores que não permanecerem agora na equipe.