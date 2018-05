Herói da vitória mogiana acredita na possibilidade de eliminar o Pinheiros

SÃO PAULO - Na temporada passada, Jefferson Campos estava enrascado numa das maiores ciladas de sua carreira. O talentoso armador estava defendendo no NBB o Suzano, amargando calotes numa equipe impedida de jogar em seu ginásio - as tabelas não estavam fixadas com segurança e, se algum pivô mais pesado se pendurasse nelas, poderiam desabar. Jefferson trocou Suzano pela vizinha Mogi, e na última terça-feira se transformou num dos maiores heróis da vitória por 85 a 81 sobre o poderoso Pinheiros/Sky, vice-campeão da Liga das Américas. O reserva, que não tinha pontuado, marcou todos os seus dez pontos no último quarto, com 100% de aproveitamento nessa parcial. E, se o papel ofensivo foi importante, o defensivo também foi crucial: ele era encarregado de marcar Shamell, maior talento do adversário.

“O técnico (o espanhol Paco García) me pediu para focar na defesa. Consegui fazer um bom trabalho e isso me deu confiança para atacar”, diz o guarulhense de 33 anos.

García, que foi assistente de Ary Vidal no Múrcia, no final da década de 80, vai tentar conduzir o Mogi das Cruzes/Helbor às quartas de final hoje. Mogi vence o Pinheiros por 2 a 1, e precisa de mais uma vitória para liquidar a série. O jogo começa às 20h, no ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi.

"Ainda acredito no favoritismos do time deles, é uma grande equipe com jogadores talentosos, mas nossa força é o grupo. Nós temos opções, não dependemos de um ou outro jogador e essa é nossa vantagem. Uma boa marcação coletiva e com intensidade todo o tempo são nossa melhores chances. Se Shamell, cestinha deles, fizer 40 pontos não há problemas, desde que os outros jogadores estejam bem marcados e não ajudem na pontuação", diz o enérgico Paco, que treinou a seleção da República Centro-Africana antes de chegar a Mogi.

Jefferson aposta na força de Mogi, que jogou embalado pelo apoio de sua torcida, que lotou o Hugo Ramos. Alguns torcedores ficaram do lado de fora. "Respeitamos muito o Pinheiros, mas a gente sabe da força do nosso time, que tem muita união".

Do outro lado, o Pinheiros não esconde sua preocupação diante do risco real de eliminação. A equipe paulistana terminou a fase classificatória na quinta colocação, e corre o risco de ser despachada pelo time que conseguiu a 12ª e última vaga disponível para os play-offs. "É um jogo de vida ou morte", resume o ala/armador norte-americano Shamell, cestinha do último confronto, com 32 pontos. "Precisamos da vitória para nos mantermos no campeonato e levar a decisão para a nossa casa", completa.

O time do técnico Claudio Mortari está penando com a extensa lista de desfalques: os armadores Paulinho e Humberto, o ala Bruno Caboclo e o pivô Morro não têm condição de jogo.