Hexagonal da Liga Nacional masculina começa nesta quarta Começa nesta quarta-feira o hexagonal semifinal do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, que terá cinco rodadas. Todos jogam contra todos até domingo, em Franca, e os dois melhores fazem a final em melhor de cinco jogos. Telemar e Universo/BRB abrem o hexagonal às 16h45. Às 19h15, com transmissão da SporTV, jogam COC/Ribeirão Preto e Bandeirantes/Rio Claro. Às 21h15, com transmissão do SporTV 2, a Mariner/Unimed/Franca enfrenta a Ulbra/Torres. ?Tivemos um bom tempo de descanso e treinos para o hexagonal. O preparo físico será fundamental nessa competição. Vamos enfrentar Telemar e Ulbra pela primeira vez e precisamos estar atentos para neutralizar os pontos fortes?, diz o ala Alex, de Ribeirão Preto. Sobre os adversários, Alex analisa: ?O time carioca é experiente e contra eles temos de usar a nossa velocidade. A Ulbra conta com o talento e experiência do Márcio Dornelles, que merece atenção redobrada na marcação. Já conhecemos as outras quatro equipes e sabemos que não será nada fácil vencê-los, mas estamos confiantes.? Em casa, Franca terá o apoio da torcida em ginásio lotado. ?A cidade está em festa por sediar esse evento e ver o time de volta aos playoffs do Nacional. Estamos motivados pela grande campanha que fizemos e agora vamos em busca de dois objetivos: a vaga para a Liga Sul-Americana e o título da competição. Para ser finalista, será preciso apresentar uma estrutura de jogo bem definida?, explicou o armador Helinho. As datas para a final, também em melhor de cinco jogos, ainda serão definidas.