Homens e mulheres vão brilhar juntos no Jogo das Estrelas, em Franca

Assim como a NBA, o basquete brasileiro também tem o seu All-Star Game: nesta sexta e sábado, estarão reunidos os melhores atletas das ligas feminina e masculina. Uma união inédita celebrada na capital da modalidade no País, Franca, no interior paulista, e sediada em seu "templo sagrado", o Ginásio Pedrocão.

O Novo Basquete Brasil (NBB) realiza o Jogo das Estrelas pela sétima vez. Já a Liga de Basquete Feminino (LBF) iria celebrar o seu Desafio das Estrelas pela terceira vez. As entidades se uniram com o auxílio de um patrocinador (Bradesco) e vão fazer uma festa conjunta. "Será o primeiro jogo que contará com a parceria entre NBB e LBF. Tenho certeza de que isso ajudará bastante no fortalecimento da modalidade. Temos a missão de massificar o esporte e esse evento é um passo importante", afirma Cássio Roque, presidente da Liga Nacional de Basquete (LNB), que organiza o NBB.

Para Márcio Cataruzzi, presidente da LBF, a oportunidade garantiu a realização de um evento festivo para as jogadoras e maior projeção, já que sofrem com a menor visibilidade de sua liga. "Vínhamos batalhando para conseguir realizar novamente o nosso Desafio das Estrelas. Quando surgiu a oportunidade de fazer junto com o NBB, não pensamos duas vezes. É uma satisfação imensa e um orgulho muito grande, ainda mais com o evento sendo realizado em Franca", garantiu.

A programação do fim de semana das estrelas começa nesta sexta-feira, às 19 horas, com os torneios individuais. As mulheres ficam de fora apenas da disputa de enterradas, que fecha o dia - afinal, ainda são poucas as que conseguem executar a manobra. Mas um jurado especial estará presente: o ex-ala-pivô Horace Grant, quatro vezes campeão da NBA. A presença do jogador marca a parceria entre LNB e NBA, assinada neste ano.

Haverá time completo nos torneios de habilidades e três pontos, além de uma disputa mista nos arremessos: cada um dos cinco times será formado por um homem, uma mulher e um ex-jogador do basquete francano - foram "convocados" Fausto, Paulão, Chuí, Robertão e Edu Mineiro. Cada trio terá de converter sete arremessos, incluindo um do meio da quadra, no tempo máximo de dois minutos.

Os jogos serão disputados no sábado, no mesmo formato: um time formado apenas por brasileiros enfrentará uma equipe de estrangeiros. As mulheres entram em quadra primeiro, às 14h15. Defendem o LBF Brasil algumas das principais atletas do País na atualidade, como as pivôs Érika e Damiris.

A armadora Adrianinha, natural de Franca, será a líder do time. "É um momento inédito para o basquete e, para mim, mais ainda. Vou atuar na minha cidade, em um evento muito importante para o basquete feminino. Espero que a gente 'pegue carona' com o crescimento do basquete masculino. A LBF é uma liga de muito valor e queremos mostrar nosso potencial".

A partida entre o NBB Brasil e o NBB Mundo fecha a programação, às 16 horas. O time brasileiro será comandado por Demétrius Ferraciú, técnico do Minas e que desenvolveu grande parte de sua carreira como jogador em Franca. "É um momento histórico, que só deixa claro a grande evolução do basquete brasileiro. Estou pela primeira vez como técnico no Jogo das Estrelas e terei o prazer de atuar na cidade que me revelou como jogador."

PARTICIPANTES DOS TORNEIOS INDIVIDUAIS

ENTERRADAS: André Coimbra (Franca), O'Neal Mims (Uberlândia), Gerson (Mogi) e Maxwell (Brasília)

ARREMESSOS: Time Fausto (Marquinhos, Fausto e Clarissa), Time Paulão (Larry Taylor, Paulão Berger e Damiris), Time Chuí (Helinho, Chuí e Adrianinha), Time Robertão (David Jackson, Robertão e Isabela Ramona) e Time Edu Mineiro (Guilherme Giovannoni, Edu Mineiro e Érika)

TRÊS PONTOS: Marcelinho Machado (Flamengo), Jamaal (Macaé), Robert Day (Bauru), Ronald Ramon (Limeira), Marcos Mata (Franca), Guilherme Filipin (Mogi), Eric Tatu (Rio Claro) e Lucas Dias (Pinheiros); Tiffany Hayes (América-PE), Sthefany Thomas (Jaraguá), Jaqueline (Santo André) e Tassia (Santo André)

HABILIDADES: Nezinho (Limeira), Ricardo Fischer (Bauru), Henrique Coelho (Minas), Maxi Stanic (Palmeiras), Desmond Holloway (Paulistano), Léo Meindl (Franca), Betinho (São José), Davi Rossetto (Basquete Cearense) e Thiaguinho (Liga Sorocabana); Chloe Wells (Barretos), Erica Wheeler (Sport), Adrianinha (América-PE) e Débora (São José)