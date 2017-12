Hornets batem Lakers na NBA Os New Orleans Hornets impuseram a primeira derrota ao Los Angeles Lakers na temporada 2003-2004 da liga norte-americana de basquete (NBA), vencendo o jogo da noite desta sexta-feira, em seu ginásio, por 114 a 95. O time dos Lakers estava bastante desgastado, tanto fisica quanto emocionalmente, depois do jogo do dia anterior, em que precisou disputar duas prorrogações para derrotar o atual campeão da liga, o San Antonio Spurs, no Texas. Os Hornets souberam aproveitar a situação e juntaram mais uma vitória a seu recorde de 5-1 nesta temporada, o que coloca a equipe empatada com o Indiana Pacers como melhor time da Conferência Leste até o momento. Confira os demais resultados da noite: Washington Wizards 86 x 60 Toronto Raptors Boston Celtics 87 x 94 New Jersey Nets New York Knicks 114 x 111 Sacramento Kings Indiana Pacers 91 x 90 Cleveland Cavs Orlando Magic 71 x 100 Minnesota Timberwolves Detroit Pistons 105 x 99 Milwaukee Bucks Chicago Bulls 85 x 106 Philadelphia 76ers Denver Nuggets 102 x 104 Los Angeles Clippers (na prorrogação) Phoenix Suns 96 x 88 Memphis Grizzlies Golden State Warriors 95 x 89 Utah Jazz Seattle SuperSonics 100 x 82 Portland TrailBlazers