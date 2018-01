Hornets deixa New Orleans e traz Alex A cidade de Oklahoma será a sede provisória do New Orleans Hornets na temporada da NBA de 2005/2006. O ginásio da equipe também foi afetado pela passagem do furacão Katrina, que arrasou a cidade de New Orleans. Assim, os Hornets jogarão 35 partidas em Oklahoma City e outras seis em Baton Rouge. O brasileiro Alex Garcia jogará com a equipe norte-americana na próxima temporada. Nesta quarta-feira, o seu agente confirmou que o atleta viajará domingo para se apresentar ao time. Segundo o empresário Marcelo Maffia, Alex Garcia assinou contrato de um ano, não garantido, com o New Orleans Hornerts e segue para a pré-temporada, em outubro. O brasileiro, que teve sua passagem pela NBA prejudicada por contusões, estava atuando pelo COC/Ribeirão Preto no Campeonato Paulista. ?Eu estava esperando. Minha expectativa é jogar a temporada toda, sem contusões, para me firmar como jogador da NBA?, afirmou Alex Garcia. Oklahoma será a terceira sede dos Hornets em cinco campanhas ? antes de New Orlenas, a equipe deixou Charlotte em 2002. A estréia em casa na temporada 2005/06 da NBA será contra o Sacramento Kings, no dia 1º de novembro.