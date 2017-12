Hornets derrota Cavaliers por 100 a 94 O Charlotte Hornets derrotou o Cleveland Cavaliers por 100 a 94 ontem à noite, em sua primeira partida da nova temporada da NBA, a liga profissional do basquete americano. Os Hornets, que chegaram a estar em desvantagem de 12 pontos no segundo metade do jogo, contaram com os 33 pontos anotados por Baron Davis para virar o jogo. Jamal Mashburn marcou mais 22 para os Hornets e David Wesley, 18. Andre Miller foi o destaque dos Cleveland Cavallier, marcando 22 pontos.