Hornets derrota Celtics na NBA Jogando com o apoio da torcida, o New Orleans Hornets derrotou o Boston Celtics por 97 a 90 pela liga norte-americana de basquete (NBA), na noite deste sábado, e ficou sendo a única equipe da Conferência Leste a continuar invicta na recém-iniciada temporada 2003-2004 da NBA. Baron Davis, do time da casa, acertou seis de sete arremessos de três pontos e foi o cestinha da partida, com 37 pontos no total. Agora New Orleans tem três vitórias em três jogos (o melhor início de temporada da história da franquia), enquanto que os Celtics sofreram sua primeira derrota. Confira os demais resultados da noite: Washington Wizards 85 x 98 New Jersey Nets Orlando Magic 85 x 96 Detroit Pistons Atlanta Hawks 99 x 103 Indiana Pacers (na prorrogação) Minnesota Timberwolves 73 x 56 Toronto Raptors Milwaukee Bucks 98 x 68 Chicago Bulls Dallas Mavericks 127 x 102 Utah Jazz Houston Rockets 71 x 79 Memphis Grizzlies San Antonio Spurs 86 x 74 New York Knicks Denver Nuggets 109 x 88 Sacramento Kings Phoenix Suns 99 x 103 Los Angeles Lakers Portland TrailBlazers 104 x 85 Cleveland Cavaliers Golden State Warriors 104 x 90 Philadelphia 76ers