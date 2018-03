Hornets derrotam Spurs e fazem 3 a 2 em semifinal do Oeste

No retorno a seu ginásio depois de duas derrotas fora de casa, o New Orleans Hornets bateu o San Antonio Spurs por 101 a 79, na noite de terça-feira, e voltou a ficar à frente na série entre as duas equipes, pela semifinal da Conferência Oeste da NBA. Veja também: Detroit elimina o Orlando e está na final da Conferência Leste Com a grande partida do ala David West, a equipe do técnico Byron Scott fez 3 a 2 na disputa melhor-de-sete, e agora tem, no mínimo, a garantia de disputar o jogo sete em casa. West foi o cestinha com 38 pontos, chegou ao double-double com 14 rebotes e deu cinco tocos, mesmo número de assistências que computou nos quase 44 minutos em que este em quadra. Chris Paul, principal jogador do time, foi um coadjuvante de luxo com 22 pontos e 14 assistências. Enquanto a dupla dos Hornets fazia grande partida, o dueto que deu o título ao Spurs na última temporada não conseguia acompanhar o ritmo dos rivais. Tim Duncan brilhou nos rebotes, com 23, mas teve péssimo desempenho nos arremessos - acertou cinco em 18 - e ficou com dez pontos. O armador Tony Parker marcou 18 pontos, mas não conseguiu dar à equipe o mesmo ritmo das partidas disputadas em casa As duas equipes voltam a se encontrar em San Antonio, na quinta-feira, e os texanos precisam da vitória para forçar o sétimo jogo. A partida decisiva, se necessária, será na próxima segunda-feira, em New Orleans.